Kaymakam Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

'Babam ve ben'

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Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Alioğulları ve Koyunlar mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Yalçın, Alioğullar Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda 30 bin dikilen lavanta ağaçlarının alanlarını inceledi. Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Alioğulları ve Koyunlar Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Alioğulları Mahalle Muhtarı Şenol Topal ve Koyunlar Mahalle Muhtarı Muhammet Aktaş, Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler.

AYDIN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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