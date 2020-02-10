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Kuyucak’ta develer depremzedeler yararına güreşti

İHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde her yıl geleneksel olarak sürdürülen deve güreşi şenliklerinde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin ünlü develeri bu kez Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına güreş tuttu. Tüm Türkiye'nin mücadele ettiği soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken develer ise tam tersine soğuğu görünce kızıştığı için Kuyucak Arenası güzel güreşlere sahne oldu.

Kuyucak’ta develer depremzedeler yararına güreşti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde her yıl geleneksel olarak sürdürülen deve güreşi şenliklerinde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin ünlü develeri bu kez Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler yararına güreş tuttu. Tüm Türkiye’nin mücadele ettiği soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken develer ise tam tersine soğuğu görünce kızıştığı için Kuyucak Arenası güzel güreşlere sahne oldu.
Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Kuyucak Deve güreşi Şenlikleri vatandaşlara ücretsiz olmasına rağmen güreş komitesinin çağrıları ve güreş cazgırının anonsları ile hayırseverler depremzedeler için bağışta bulundu. Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün ev sahipliğinde yapılan güreşleri, çevre ilçelerden gelen belediye başkanları, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe başkanları, davetliler ve yaklaşık 15 bin kişi izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden Kuyucak Arenasına güreşmek için gelen birbirinden değerli ve ünlü güreşçi develer, yaşam için olumsuz ancak kendileri için en iyi ortam olan soğuklarla birlikte kızışma dönemine girdikleri için mücadeleleri oldukça zevkli geçti. Güreşen develerin birbirine zarar vermemesi için onlarca urgancı görev alırken, güreşleri yöneten komite ve hakemlerin yönetimi ise takdir topladı.
Mangalını, yiyeceğini ve içeceğini alarak özel olarak hazırlanmış alanda önceden hazırlanan masa ve traktör römorklarında sabahın erken saatlerinde yerlerini alan güreş severler, hava kararana kadar süren güreşleri büyük bir zevkle izleyerek başarılı güreşlere alkış tuttu.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, her yıl düzenli olarak geleneksel şekilde deve güreşi şenliklerini düzenlediklerini ifade ederek, “Kuyucak ilçemiz, deve güreşlerinde marka kentlerden bir tanesidir. Sezonun en önemli ve en güzel güreşlerini Kuyucak Arenamızda gerçekleştiririz. Şubat ayının başlarına denk gelen güreş tarihimiz nedeniyle soğuk havanın develer için ideal olması develerimizi kızıştırır. Bu da zevkli güreşlere sebep olur. Her güreşte de bir amacımız olur. Kuyucak halkı vatanı ve millet, için çok duyarlıdır. Geçtiğimiz ay sonunda yaşanan deprem ve çığ felaketi hepimizi derinden üzdü. Ama Türk Milleti her zaman güçlüdür. Yaralarını sarmayı, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi çok iyi bilir. Bizde geçtiğimiz günlerde 15 gün süren kampanya sonunda Elazığ ve Malatya’ya kuru gıda yardımında bulunarak AFAD ekiplerine teslim etmiştik. Bugün de güreşlerden elde ettiğimiz geliri yine depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ata geleneklerimizi yaşattığımız gibi yardım ve şefkat elimizi de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için uzatacağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.
Özel kupa güreşlerinde ise başarılı olan deve sahiplerine çeşitli dallarda kupalar verildi.

AYDIN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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