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Kros Grup Yarışmaları Kuşadası’da tamamlandı

İHA

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi yarışmaları gerçekleştirildi.

Kros Grup Yarışmaları Kuşadası’da tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi yarışmaları gerçekleştirildi.
Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kros Grup Yarışmalarına U20 kadınlar kategorisinde 11 takım 70 sporcu, U20 erkekler kategorisinde 15 takım 102 sporcu, büyük kadınlar kategorisinde 15 takım 83 sporcu ve büyük erkekler kategorisinde 11 takım 76 sporcu ile toplamda 52 takım ve 331 sporcu katıldı.
U20 Kadınlar kategorisinde 3.89 km. koşan ferdi sporculardan Ruken Tek (Batman Petrolspor) 13.56 dk. derecesi ile 1’inci, Dilek Öztürk (Fenerbahçe) 14.04 dk. derecesi ile 2’nci ve Ayşe Ecer (Fenerbahçe) 14.11 dk. derecesi ile 3’üncü oldu. Takım derecesinde ise 1’inci Fenerbahçe Spor Kulübü, 2’nci Enka Spor Kulübü ve 3’üncü Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü oldu.
U20 Erkekler kategorisinde 5.69 km. koşan ferdi sporculardan Ayetullah Aslanhan (Fenerbahçe) 17.59 dk. derecesi ile 1’inci, Devrim Kazan (İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) 18.01 dk. derecesi ile 2’nci ve Ömer Amaçtan (Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim Spor) 18.02 dk. derecesi ile 3’üncü oldu. Takım sıralamasında 1’inci Fenerbahçe Spor Kulübü, 2’nci Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim Spor ve 3’üncü İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu.
Büyük Kadınlar kategorisinde 5.69 km. koşan ferdi sporculardan Daisy Jeptoo Kimeli (Kasımpaşa Spor Kulübü) 19.44 dk. derecesi ile 1’inci, Esma Aydemir (Enka Spor Kulübü) 19.52 dk. derecesi ile 2’nci ve Yayla Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) 19.55 dk. derecesi ile 3’üncü oldu. Takım sıralamasında 1’inci Kasımpaşa Spor Kulübü, 2’nci İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve 3’üncü Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.
Büyük Erkekler kategorisinde 9.75 km. koşan ferdi sporculardan Getaye Fisseha Gelow (Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü) 29.20 dk. derecesi ile 1’inci, Fetene Alemu Regasa (İstanbul Beştelsiz Spor Kulübü) 29.30 dk. derecesi ile 2’nci ve Ramazan Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) 29.37 dk. derecesi ile 3’üncü oldu. Takım sıralamasında 1’inci İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2’nci Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü ve 3’üncü İstanbul Beştelsiz Spor Kulübü oldu.
Kategorilerinde derece elde eden sporculara Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından madalya takdim edildi. Madalya törenine Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül, Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Muhsin Kaplan takdim etti.

AYDIN

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:36
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