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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Akgün: “Aydın bölgesindeki hava kirliliğinin nedeni fosil yakıtlar”

İHA

Çevre Mühendisi ve İş Hijyenisti Dr. Aysun Akgün, jeotermal enerjinin Türkiye'nin zenginliği olduğunu belirterek, "Sadece elektrik üretiminde değil kentin ısıtılmasında, ilimizde temel geçim faaliyeti sayılabilecek tarımda, seracılıkta, sebzemeyve kurutma tesislerinde ve turizmin geliştirilmesinde jeotermal kaynaklardan yararlanmak gerekir" dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Akgün: “Aydın bölgesindeki hava kirliliğinin nedeni fosil yakıtlar”

Çevre Mühendisi ve İş Hijyenisti Dr. Aysun Akgün, jeotermal enerjinin Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, “Sadece elektrik üretiminde değil kentin ısıtılmasında, ilimizde temel geçim faaliyeti sayılabilecek tarımda, seracılıkta, sebzemeyve kurutma tesislerinde ve turizmin geliştirilmesinde jeotermal kaynaklardan yararlanmak gerekir” dedi.
“Fosil yakıtlar nedeniyle bacalardan çıkan gaz soluduğumuz havayı zehirliyor”
Gelecek nesillere sürdürülebilir ve temiz enerji sağlamanın toplum sağlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı, Çevre Mühendisi ve İş Hijyenisti Dr. Aysun Akgün, “Gelecekte enerji kesintilerine bağlı yaşanabilecek sağlık ve güvenlik sorunlarına karşı hızla önlem alınması, iklim değişikliğine neden olan karbon salınımının azaltılması buna bağlı olarak da sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanılması gerekir. Özellikle büyük şehirlerde kış aylarında kömür kullanımından kaynaklanan kötü hava kalitesi, çevresel etkilerin yanında sağlığımızı da tehdit ediyor” diye konuştu.
Aydın Bölgesi’nde kış aylarında açık havada kalitesiz fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını belirten Dr. Aysun Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Katı Yakıt kullanan kalorifer kazanlarının devreye alındığı saatlerde hemen her konutun bacasından siyah dumanlar yükseliyor. Bu durumda, bir de jeotermal enerji ile ısındığımızı düşünsek? Jeotermal elektrik santrallerinde yapılan emisyon ölçümlerinde yanma gazlarının hemen hiçbirine rastlanılmamaktadır. Jeotermal elektrik üretim santrallerinin emisyon salınımlarında en büyük payın sahibi karbondioksittir ki kimi iyi uygulama örneklerinde, karbondioksitin havaya salmak yerine depolandığı ve seralarda kullanıldığı görülmektedir.”
“Jeotermal enerji zenginliğimizdir”
Türkiye’nin zengin bir yenilenebilir enerji kaynağına sahip olduğunu ifade eden Dr. Aysun Akgün, “Ülkemiz, temiz enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal güç kapasitesi açısından dünyada ABD, Filipinler ve Endonezya’dan sonra dördüncü sırada, jeotermal ısı kapasitesi açısından ise Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Jeotermal enerji kaynakları açısından büyük olanaklara sahipken, jeotermal santraller ile ilgili kötü algı nedeniyle yanlış bilgiler kulaktan kulağa yayılıyor. Jeotermal enerjiye karşı çıkmak farklı, enerji politikalarını eleştirmek farklı bir konudur. Jeotermal enerji zenginliğimizdir. Sadece elektrik üretiminde değil kentin ısıtılmasında, ilimizde temel geçim faaliyeti sayılabilecek tarımda, seracılıkta, sebze meyve kurutma tesislerinde ve turizmin geliştirilmesinde jeotermal kaynaklardan yararlanmak gerekir. Jeotermal rezervin korunması, izlenmesi, reenjeksiyonun kontrolü ve çevre sağlık etkileri açısından denetimler yapılmalı ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır” diye konuştu.
“Denetimler ve ölçümler düzenli yapılmalı”
Jeotermal enerji kullanımının tarih öncesi devirlerde dahi pek çok farklı alanda kullanıldığını ifade eden Dr. Aysun Akgün, “İtalya’da 116 yıldır, özellikle üzüm bağları ve şarapları ile meşhur Toskana Bölgesinin tamamında kullanılan jeotermal enerji, üzüm bağlarını yok etmediği gibi oluşturduğunu söylenen büyük sağlık sorunlarına dair kanıtlanmış bir bulguya rastlanmamıştır. Jeotermal alanındaki denetimler, yaptırımlar ve teşvikler bu noktada çok önem kazanmaktadır. Son dönemlerde, resmî kurumlar tarafından denetimler özellikle toplumsal tepkilerden sonra artan duyarlılıkla, yasaların elverdiği ölçüde toplum sağlığı ver çevreyi korumacı bir tutumla ve hatta inisiyatifle gerçekleştirilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirme sürecini olumlu kararı ile tamamlansa da yargı kanalıyla faaliyeti durdurulan santrallere de rastlıyoruz. Bunlar olumsuz yönler. Aynı yaklaşımı, iyi uygulama örneklerini öne çıkarmak ve teşvik etmek için de sergilememiz gereklidir” dedi.

AYDIN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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