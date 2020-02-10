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Ege’nin incisi Nazilli deve güreşi 16 Şubat’ta yapılacak

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivali öncesi, Sosyal Etkinlik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ege’nin incisi Nazilli deve güreşi 16 Şubat’ta yapılacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivali öncesi, Sosyal Etkinlik Alanı’nda incelemelerde bulundu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte, 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivali öncesi Sosyal Etkinlik Alanı’nda incelemelerde bulundu.
Bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Özcan, “Nazilli’mizde geleneksel olarak yapılmakta olan, TürkYörük kültürünün devamını sağlayan, Ege’nin en büyük ve en görkemli deve güreşi için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. En iyi organizasyonu vatandaşlarımızla buluşturarak Nazilli’mizin adının en güzel şekilde duyurulmasını ve temsilini sağlamış olacağız” dedi.
Her yıl yaklaşık 180 devenin güreştiği festivale yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Özcan; “Sosyal Etkinlik Alanı’nın temizlik, bakım ve tadilat işlerini tamamladık. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden festivalimize büyük bir katılım bekliyoruz. 16 Şubat Pazar günü Ege Bölgesi’nin incisi, Nazilli Deve Güreşi Festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

AYDIN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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