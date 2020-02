Nazilli yeni bir modern koşu yoluna kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'ndeki yürüyüş ve koşu yolunu yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde bulunan koşu yolunu yeniledi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, vatandaşların spor yapmak için kullandığı 1.2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Koşu yolundaki eski zemin kaplama uzun uğraşların ardından değiştirildi. Bordür boyama çalışması yapılan bölgede, gençyaşlı herkesin spor yapabilmesi için spor aletleri de yenilenerek hizmete sunuldu. Her yaştan ve her kesimden vatandaşın ortak kullandığı alanda peyzaj düzenleme çalışması yapıldı ve yeni banklar yerleştirildi.



Yapılan yenileme çalışmasına tam not veren vatandaşlar, Muammer Hastepe Caddesi'nin estetik bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Yapılan çalışmayla birlikte mahallede büyük bir ihtiyacın giderildiğini söyleyen Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, "Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde spor ve yürüyüş yapabilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çok güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Buraya çevre mahallelerden de birçok vatandaş spor yapmak için geliyor. Özellikle sabah saatlerinde birçok vatandaşın spor yaptığı bu alanı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturulmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür ederim. Yeni yürüyüş yolumuz mahallemize çok yakıştı" dedi.

Alanda spor yapan kadınlar ise duygularını "Gün boyu iş stresi yaşıyoruz. Burada sabahları yürüyüşe gelip temiz hava alıyoruz. Kış aylarında eve kapanıyoruz, burada toksinlerimizi atıyoruz; sağlık açısından, ruhsal açıdan çok iyi oldu. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı birisi, sosyal belediyecilik konusunda çok iyi işler yapıyor. Burası daha önce ölü bir alandı, burayı böyle güzel bir yaşam alanına çevirmesi çok güzel oldu. Özlem Başkanımız Nazilli ve çevresine yaptığı yatırımlar çok önemli. Hem kadın olmasından hem Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olmasından dolayı gurur duyuyoruz" şeklinde ifade etti.

