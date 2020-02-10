Söke 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nda okul öncesi eğitim sevinci

Söke 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nda okul öncesi sınıfının açılış töreni yapıldı.

Okulda düzenlemesi yapılan ana sınıfının yanında okul öncesi oyun alanı ile birlikte yüz metrekarelik atıl alan eğretime kazandırılmış oldu. Sökeli hayırseverler Sevgi ve Yılmaz Ateş ile Onur Tarcan’ın katkılarıyla düzenlenen ana sınıfının açılış törenine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefarettin Yapıcı da katıldı.

Açılış töreninde ana sınıfı düzenlemesine katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi. Kurdele kesiminin ardından ana sınıfı gezilirken; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan günün anısına okul bahçesine zeytin fidanı dikti. Toplam 25 adet zeytin fidanının dikiminin yapıldığı okul bahçesi ağaçlandırılması ve yeni düzenlemesi ile beğeni topladı.

AYDIN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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