Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı.

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2’inci kademe yarışları Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yapıldı. Kuşadası Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen yarışlarda 330 sporcu mücadele etti.



Kuşadası, Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2’inci Kademe Yarışları’na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı kentlerinden 330 sporcunun katıldığı kros yarışlar U20 kadınlar, U 20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde gerçekleşti. 1 gün boyunca devam eden yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlar madalyalarını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ’ın elinden aldı.



Turkcell Kulüpler Kros Ligi ikinci Kademe Yarışları’nda birinci olan takım ve sporcular şöyle;

U 20 Kadınlar

Ruken Tek Batman Petrol Spor (Ferdi)

İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)

U 20 Erkekler

Ayetullah Aslanhanİstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Ferdi)

İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)

Büyük Kadınlar

Dais jepto İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Ferdi)

İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Takım)

Büyük Erkekler

Getaye FissehaAnkara BŞB Ego Spor Kulübü (Ferdi)

İstanbul BŞB Spor Kulübü (Takım)

AYDIN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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