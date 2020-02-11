Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı

İHA

Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 79 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı’na katıldı.
Antalya’da gerçekleşen toplantı sırasında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’dek, gelişmeler hakkında Aygün’e bilgiler verdi ve ADÜ’nün tanınırlığının artarak her alanda marka bir üniversite olması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Şeffaf bir yönetim anlayışını ilke edindiklerini ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda gösterilen hassasiyet ve kamuoyunun sınavlara yönelik güvenini arttırıcı yaklaşımları için Aldemir’e teşekkür etti.

AYDIN

11 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydınlı izciler '2020 Kış Kampı’ndan döndü
YEREL HABERLER Aydınlı izciler '2020 Kış Kampı’ndan döndü
Öfkeli taksici oto tamircisini ve çalışanlarını ezdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Öfkeli taksici oto tamircisini ve çalışanlarını ezdi: ...
Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası'nın gururu oldu
YEREL HABERLER Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası'nın ...
Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı.
YEREL HABERLER Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı. ...
MHP Kuşadası’nın yeni İlçe Başkanı Murat İnan oldu
YEREL HABERLER MHP Kuşadası’nın yeni İlçe Başkanı Murat İnan oldu
AK Partili Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’ya cevap verdi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ...
Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü sigaraya karşı uyardı
YEREL HABERLER Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü sigaraya karşı uyardı
Türk doğal taş sektörü Katar’dan ihracat bağlantılarıyla döndü
YEREL HABERLER Türk doğal taş sektörü Katar’dan ihracat ...
Söke’de öğrenciler Atatürk için koştu
YEREL HABERLER Söke’de öğrenciler Atatürk için koştu
Söke 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nda okul öncesi eğitim sevinci
YEREL HABERLER Söke 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nda okul öncesi eğitim ...
CHP İl Başkanı Çankır; “Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “Şimdi hep birlikte hedefe ...
Nazilli yeni bir modern koşu yoluna kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli yeni bir modern koşu yoluna kavuştu
Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Büyükşehir karikatür yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir karikatür yarışması düzenliyor
Ege’nin incisi Nazilli deve güreşi 16 Şubat’ta yapılacak
YEREL HABERLER Ege’nin incisi Nazilli deve güreşi 16 Şubat’ta ...
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Akgün: “Aydın bölgesindeki hava kirliliğinin nedeni fosil yakıtlar”
YEREL HABERLER Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Akgün: “Aydın bölgesindeki ...
Söke’de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı
YEREL HABERLER Söke’de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı
Kros Grup Yarışmaları Kuşadası’da tamamlandı
YEREL HABERLER Kros Grup Yarışmaları Kuşadası’da tamamlandı
Yılın en soğuk günlerini yaşayan Aydın’da sürücülere ‘buzlanma’ uyarısı Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, Aydın’da alışık olunmayan buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi
YEREL HABERLER Yılın en soğuk günlerini yaşayan Aydın’da sürücülere ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
COST proje toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER COST proje toplantısı gerçekleşti
ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı
Nazilli'de hırsızlığa 2 gözaltı
YEREL HABERLER Nazilli'de hırsızlığa 2 gözaltı
Minderin Aslanları Aydın’da güreşti
YEREL HABERLER Minderin Aslanları Aydın’da güreşti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X