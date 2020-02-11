Didim emniyeti kaçak içkiye göz açtırmadı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir araç içerisinde yaptıkları denetimde 790 adet değişik türlerde kaçak içki yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri ilçe merkezine bir şahsın araç ile kaçak içki dağıttığına yönelik çalışmasının ardından şahıs ve kaçak içkiler yakalandı.Yapılan kontrollerde yakalanan içkilerin üzerinde TAPDK satış belgesi ile dağıtım yapılamayan marka içkiler olduğu tespit edildi. Olayda 240 Adet 1 Litrelik, 382 Adet 75 CL lik, 150 Adet 1,5 Litrelik, 3 Adet 1 Litrelik, 9 Adet 1 Litrelik ve 6 Adet 1 Litrelik içki olmak üzere 790 adet kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak göz altına alınan Ç.T adlı şüpheliye 4733 SKM kanunundan işlem yapıldı.



AYDIN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:35

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