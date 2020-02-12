Kuşadası açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı

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SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 64 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Samos Adası'na geçiş yapmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 62 Suriye, 2 Yemen uyruklu toplam 64 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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