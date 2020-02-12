AK Partili Savaş; “Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2019 yılı Aralık ayı itibari ile yüzde 16.1 artmıştır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Savaş; “Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2019 yılı Aralık ayı itibari ile yüzde 16.1 ...

İHA

AK Partili Savaş; “Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2019 yılı Aralık ayı itibari ile yüzde 16.1 artmıştır”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM’de yaptığı konuşmada, Türkiye Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün 2019 yılı Aralık ayı itibariyle, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında artarak 4,5 trilyon TL’ye ulaştığını söyledi.
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, yaptığı konuşmada Türkiye’de bankacılık sektörünün 2018 verilerine göre daha da büyüdüğünü ifade etti.
AK Partili Savaş, konuşmasında, “Finans sektörünün en önemli aktörleri olan bankalar ekonominin can damarıdır. Avrupa’ya benzer şekilde, ülkemizde de finansal sektör; bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bilanço toplamı dikkate alındığında bankacılık sektörümüz finansal sektör içinde yüzde 90 oranında paya sahiptir. Sermaye piyasası ve sigorta sektörü ise henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle ekonominin finansman yükü bankaların üzerindedir. Dolayısıyla risklerin büyük bölümü de bankalar tarafından üstlenilmiştir. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak yaklaşık 4.5 trilyon TL’ye, Kredi büyüklüğü yüzde 11 artarak yaklaşık 2.7 Trilyon TL’ye, Özkaynakları ise yüzde 16,7 artarak 492 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,43 oranında gerçekleşmiştir. Sektörün net karı ise 49.7 Milyar TL olmuştur. Finans sektörünün sıhhatinin ülke ekonomileri ve dolayısıyla dünyadaki ekonomik dengeler açısından ne kadar önemli olduğuna, son dönemde yaşadığımız küresel ve yurtiçi finansal dalgalanmalarda hep birlikte bir kez daha şahit olduk. 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan manipülasyon amaçlı kur atakları; ardından yaşanan enflasyon ve faiz baskısından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı politikaları, Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere Merkez Bankamızın, BDDK’nın, SPK’nın zamanında müdahaleleriyle birlikte bu süreci aşmayı başardık. Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomi Programındaki hedefler doğrultusunda yukarı doğru ivme kazanmaya başlamıştır. Turizm gelirlerimizde ciddi artışlar yaşanmış, Merkez Bankası’nın rezervleri de yükselişe geçmiştir. Bunda güçlü bir bankacılık sistemine sahip olmamızın da çok büyük bir payı bulunmaktadır. Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan gerileme buna bağlı olarak kredi hacminin büyümesi, ileriye yönelik beklentilerin iyileşmesi ve uygulanan başarılı politikaların sonucudur. 2020 yılı Türkiye için ekonomik alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yılı olacaktır” dedi.
“Ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir”
Dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen, Türkiye’de ekonomik büyümenin devam ettiğini belirten Savaş, “AK Parti hükümetleri döneminde finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yapısal düzenlemeler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerektiği zamanda gerektiği şekilde yapılmıştır. Bunun sonucunda ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Dünya’nın birçok bölgesinde ekonomik sorunlar yaşanırken ülkemizde; büyüme, dengelenme ve değişim politikaları başarıyla yürütülmüş ve yürütülmektedir. Yüce Meclisimizin huzuruna getirdiğimiz kanun teklifimiz de bu gelişmelere olumlu katkı yapacak yeni bir düzenleme olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi
YEREL HABERLER Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit ...
Didim AK Parti, Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Didim AK Parti, Ankara'da temaslarda bulundu
Kullanılmayan cami faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Kullanılmayan cami faaliyete geçecek
Kuşadası açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı
Karayolları, Kuşadası çevre yolundaki eksikleri gideriyor
YEREL HABERLER Karayolları, Kuşadası çevre yolundaki eksikleri ...
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis Birimi’ne teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den Atatürk Devlet Hastanesi ...
Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü Kahveci Hasan Balaban cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile ...
Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı ...
Kuşadası’nda acil durum senaryoları hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda acil durum senaryoları hazırlanıyor
Aydın'da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Aydın'da fuhuş operasyonu
Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş
YEREL HABERLER Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, ...
Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı bakanlıktan onay aldı Çondur; “Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarları üyelerine ve ilimize üst düzeyde hizmet vermeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı bakanlıktan onay ...
Aydın AK Parti’de temayül yoklamaları sürüyor
YEREL HABERLER Aydın AK Parti’de temayül yoklamaları sürüyor
ADÜ'de 'Askıda Yemek' ile bir ayda 1500 öğrenci yemek yedi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Askıda Yemek' ile bir ayda 1500 öğrenci yemek ...
Nazilli Belediyespor deplasmanda yok
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor deplasmanda yok
Taksicinin aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada
YEREL HABERLER Taksicinin aracını tamircinin üzerine sürme anı ...
Çine çaparlarının ilk kuzusuna ‘Umut’ ismi verildi
YEREL HABERLER Çine çaparlarının ilk kuzusuna ‘Umut’ ismi verildi
Kuşadası’nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
Söke Belediyesi ‘Giysi Bank’ gönül köprüsü Kuruyor
YEREL HABERLER Söke Belediyesi ‘Giysi Bank’ gönül köprüsü Kuruyor
Gençler Atatürk için yürüdü
YEREL HABERLER Gençler Atatürk için yürüdü
AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları devam ediyor
Nazilli’den Mehmet Öğretmene destek
YEREL HABERLER Nazilli’den Mehmet Öğretmene destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X