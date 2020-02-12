Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı

- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 14 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Nazilli Belediyespor, cumartesi günü evinde Bayrampaşaspor'la oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakıyor. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, "Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. İyi oynadığımız maçlarda galibiyet elde edemedik. Takım olarak hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz. Bayrampaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Rakibimizi yenerek yeniden bir çıkış yakalamak niyetindeyiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.