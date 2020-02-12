Hurda otobüs eğitim atölyesi oldu Proje ile öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması hedefleniyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu idarecileri Türkiye'de bir ilke öncü olarak Makine Kimya Endüstrisi'nden (MKE) satın aldıkları hurda bir otobüsü, öğrenciler için "Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Beceri ve Tasarım Atölyesi'ne" dönüştürdü. Proje ile öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması hedefleniyor.



Kuşadası İbrahim Zeki Emgin İlkokulu idarecileri Türkiye'de bir ilke imza attı. İdareciler, geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nden 9 bin 940 TL bedelle kullanılmayan bir yolcu otobüsü satın aldı. Urla'dan Kuşadası'na getirilen hurda otobüsün önce koltukları söküldü, iç kaplaması yenilendi. Sökülen koltukların yerine masa ve sandalyeler ile elektrik, elektronik ve havalandırma sistemleri yerleştirildi. Dışı beyaza boyanarak öğrenciler için atölyeye dönüştürülen otobüs, tavanına eklenen güneş panelleri ile de kendi enerjisini üretir hale getirildi. "Mimar Sinan asarım ve Beceri Atölyesi" ismi verilen otobüste öğrenciler şimdi fen, teknoloji, el sanatları, temel becerileri kazanma, ahşap ve metal atölye çalışmaları yapıyor.



Projenin "Sıfır Atık, Yenilenebilir Enerji ve Tasarım Beceri Atölyesi" ayaklarından oluştuğunu belirten İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur, "Hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Proje sayesinde öğrencilerin okula ve derslerine daha iyi adapte olacağını düşünüyor ve hedefliyoruz. Haziran ayında Mimar Sinan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde yapılan çalışmaların yer alacağı bir sergi açacağız. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, öğretmenler ve velilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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