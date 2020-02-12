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Kuşadası’nın alt yapısı yenileniyor

İHA

Kuşadası’nın alt yapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kuşadası'nda sürdürdüğü çalışmalarına yeni yerleri de eklemeye devam ediyor.
Kuşadası'nın çeşitli noktalarında devam eden çalışmalara balık hali de eklendi. ASKİ ekipleri Kuşadası'nın en işlek noktalarından olan balık halinde mevcut kanalizasyon hattını yenilemeye başladı.
Çalışmayla uzun yıllar boyunca bölgede kanalizasyon sorunu yaşanmayacak. ASKİ'nin Aydın'ın her noktasında yıl boyunca çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, turizmin gözbebeği olan Kuşadası'nın altyapısına özel önem verdiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu "Turizm bölgemizde yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Kuşadası'na gelen turistlerin uğramadan geçmedikleri balık halini altyapısını kısa bir sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" ifadelerini kullandı.

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