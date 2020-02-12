Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 30 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Antrenör: Alper Hamurcu
Beşiktaş: Doğa, Deniz, Zuhal, Tuğçe, Göknur, Gökçe, Ece, Verda, Zeynep, Sevval, Bengisu, Tuana
Antrenör: Mehmet Kamil Söz
Setler: (3028),(2518), (2515)
Süre: 84 dakika (32, 28, 24)
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