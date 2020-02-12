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Kuşadasıspor şampiyonluğa yakın

İHA

Aydın Süper Amatör Ligi 2. Grupta liderliğini sürdüren Kuşadasıspor, Koçarlı Belediyespor engelini de aştı.

Kuşadasıspor şampiyonluğa yakın

Aydın Süper Amatör Ligi 2. Grupta liderliğini sürdüren Kuşadasıspor, Koçarlı Belediyespor engelini de aştı.
Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor, 41. dakikada Baran Yardımcı’nın ayağından bulduğu golle 10 öne geçti. Santrayı yapan Koçarlı’lı oyuncular, topu Kuşadasıspor’a kaptırdı. Kontra atağa çıkan Kuşadasıspor, Ferhat Öztaşdelen’in ceza sahası içinde yaptığı şık çalımlarla dakika 42’de durumu 20 yaparak ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Koçarlı Belediyespor’lu oyuncular dakika 56’da sağ kanattan yaptığı ortaya Mertcan Taşcı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Farkı 1’e indiren Koçarlı bu dakikadan sonra Kuşadasıspor kalesini ablukaya aldı. Kontra atağa kalkan Kuşadasıspor dakika 68’de Barış Bakır’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Dakika 90+3’te sol kanattan gelişen Kuşadasıspor atağında topla buluşan Barış Bakır farkı 3’e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Kuşadasıspor 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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