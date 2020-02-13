En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Hasip Ünal (63), ot biçmek için gittiği zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Belediyeden emekli olan evli ve 2 çocuk babası Hasip Ünal, dün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine ot biçmeye gitti. Akşam olmasına rağmen Ünal eve dönmeyince oğlu Veli Ünal, zeytin bahçesine gitti. Babasını yerde hareketsiz bulan Ünal, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasip Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Hasip Ünal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.