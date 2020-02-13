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Kuşadası'nda Sevgililer Günü bereketi

DHA

- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde '14 Şubat Sevgililer Günü' kutlamaları, eğlence, konaklama ve hediyelik eşya sektörünü hareketlendirdi. Otel ve pansiyon rezervasyonlarında önemli artış yaşandı. Acentelerin geçen yıla oranla yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla satış yaptığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Çiftlerimizi eşsiz romantik bir gece geçirmeleri için Kuşadası'na bekliyoruz" çağrısı yaptı.

- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde '14 Şubat Sevgililer Günü' kutlamaları, eğlence, konaklama ve hediyelik eşya sektörünü hareketlendirdi. Otel ve pansiyon rezervasyonlarında önemli artış yaşandı. Acentelerin geçen yıla oranla yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla satış yaptığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Çiftlerimizi eşsiz romantik bir gece geçirmeleri için Kuşadası'na bekliyoruz" çağrısı yaptı.
Kuşadası'nda, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları eğlence, konaklama ve hediyelik eşya sektörüne canlılık getirdi. Yılın en özel günlerinden birinin cuma gününe denk gelmesi nedeniyle çiftlerin hafta sonunu kapsayan konaklamalı programları tercih etmesi, otel ve pansiyon rezervasyonlarında büyük artış sağladı. Seyahat acenteleri ise geçen yıla oranla yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla paket tur satışı yaptı. Otellerde iki kişilik bir gala yemeği programına katılmak isteyen sevgililerin, Kuşadası'nda en az 300, konaklamalı program için ise günlük en düşük 350 TL ödemesi gerekiyor. Tavan fiyatlar ise gala yemeğinde 500, konaklamalı programda 850 TL'ye kadar çıkabiliyor.
'ELİNİZİ ÇABUK TUTUN'
Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda, özel günlerde satışlarda önemli bir artış yaşandığını belirten Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Çiftlerimizi eşsiz bir romantik gece geçirmeleri için Kuşadası'na bekliyoruz. Kentimiz, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle yılın her günü insanlara farklı alternatifler sunabilen bir yer. Ancak ellerini çabuk tutmalarında fayda var. Çünkü Sevgililer Günü'nün cuma gününe rastlaması otellerimize olan ilgiyi artırdı. Perşembeye kadar programlara olan talep üst seviyeye çıkacaktır. Ayrıca ilçemizdeki  müzikli eğlence yerlerinde de boş yer bulmak neredeyse imkansız hale gelecek" dedi.
ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Kuşadası'nda, Sevgililer Günü, otel ve bar işletmecilerinin yanı sıra hediyelik eşya satan işletmecilerin de yüzünü güldürdü. Sağlık Caddesi ve bin özel marinadaki tekstil, hediyelik eşya ile kuyumculuk alanında faaliyet gösteren dükkanların satışlarında da yüzde 30'luk bir artış gerçekleşti. Çarşıda gümüşçülük yapan Feridun Döşemeci (43), hediye almak isteyen çiftlerin daha çok kolye, yüzük, küpe ve bileklik tarzı takıları tercih ettiğini söyledi. Çiçekçi Yiğit Okutan (25) ise gül siparişlerini yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, "Cuma gününe kadar talebin daha da fazlalaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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