Forum Aydın’dan çiftlere Sevgililer Günü daveti

– Forum Aydın AVM, Sevgililer Günü’nde hem eğlenmek hem de kazanmak isteyen çiftlere davette bulundu.

Ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü’ne özel Aşk Oyunu ve Pamela Konseri ile dikkat çekiyor. 1415 Şubat tarihlerinde Forum Aydın’dan 250 TL ve üzeri alışveriş yapan çiftler “Aşk Oyunu”na katılmaya hak kazanacak ve anında sürpriz hediyelerden birine sahip olacak. 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek Pamela konseri, Forum Aydın’ı ziyaret eden aşıklara keyifli zamanlar sunacak.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl Sevgililer Günü için ziyaretçilerine özel keyifli ve kazançlı fırsatlar hazırladı. 1415 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Aydın’dan en fazla iki fişte 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm çiftler, birlikte Zeytin Meydanı’na giderek “Aşk Oyunu”na katılmaya hak kazanacak. Ekranda dönen kalplerden seçtikleri numaraya basan çiftler, anında sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Forum Aydın’ın Aşk Oyunu’na katılanları pek çok sürpriz hediye bekliyor.



16 Şubat 2020 Pazar günü ise uzun zamandır beklenen Pamela konseri çiftlerin ve tüm Forum Aydın ziyaretçilerinin katılımıyla saat 17.00’da Zeytin Meydanı’nda başlayacak. Pamela en sevilen şarkılarını, özellikle de romantik notalarıyla “Yara” albümünden şarkılarını sevenler için söyleyecek.



Sevgililer Günü alışverişinden kazançlı çıkmak isteyen, sevdiğiyle beraber katılacağı bir konser arayan herkes, Forum Aydın’a davet edildi.

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