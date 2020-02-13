Yaşlı kadın 15 metrelik kuyuda ölü bulundu

– Aydın’ın Çine ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, komşusunun bahçesinde bulunan su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Olay, Çine’ye bağlı Evciler Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 çocuk annesi Fatma Özçınar’dan (66) dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları bir yandan kendileri arama yaparken diğer taraftan da güvenlik güçlerine haber verdi. Çevrede yapılan aramalar sırasında Fatma Çınar’ın cansız bedenine karşı komşusunun bahçesinde bulunan 15 metrelik içerisinde su bulunan kuyuda ulaşıldı.

Özçınar’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özçınar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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