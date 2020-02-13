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Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları yapıldı

İHA

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü hizmet binasında Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.

Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları yapıldı

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay’ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü hizmet binasında Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.
Sabah oturumunda yapılan İl Av Komisyonu toplantısına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, ADÜ Veterinerlik Fakültesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı, Avcı Dernekleri ve EKODOSD temsilcileri katıldı.
Öğleden sonra yapılan toplantıya Mahalli Sulak Alan Komisyonu üyeleri ve WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) temsilcisi katılırken, her iki toplantıda alınan kararlar Merkez Av Komisyonu ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu’na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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