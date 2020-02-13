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Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı

İHA

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Mimar Sinan Spor Salonu ve Aydın Lisesi Spor Salonunda başlayan 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Gençler A (Kız – Erkek) Grup Müsabakaları başladı.

Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Mimar Sinan Spor Salonu ve Aydın Lisesi Spor Salonunda başlayan 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Gençler A (Kız – Erkek) Grup Müsabakaları başladı.
Aydın’da başlayan ve 16 Şubat 2020 Pazar gününe kadar devam edecek olan ulusal grup müsabakaları erkekler kategorisinde Denizli Honaz Çok Programlı Lise, İstanbul Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, İzmir Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Kütahya Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Manisa Özel Turgutlu Final Anadolu Lisesi, Muğla Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi ve Uşak Spor Lisesi mücadele edecek.
Kızlar kategorisinde ise Antalya Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji, Bursa TED Özel Koleji, Denizli Lisesi, İstanbul Özel Atacan Anadolu Lisesi, İzmir Özel Rota Anadolu Lisesi, Kütahya Özel Boğaziçi Şehir Anadolu Lisesi, Manisa Özel Turgutlu Final Anadolu Lisesi, Muğla Özel Marmaris Çağdaş Bilim Anadolu Lisesi ve Uşak Özel Kanyon Koleji Fen Lisesi voleybol takımları mücadele edecek.

Özel Kavaklı ve Spor Lisesi Aydın’ı Temsil Edecek
Voleybol Gençler A Grup Müsabakaları kızlar kategorisinde Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi takımı ve erkekler kategorisinde Aydın İncirliova Spor Lisesi takımı Aydın’ı temsil edecekler.
Grup müsabakalarında kız kategorisinde oynanan müsabakalar Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda, erkek kategorisinde oynanan müsabakalar Efeler Aydın Lisesi Spor Salonu’nda tamamlanacak.
Aydın’da tamamlanacak olan 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup Müsabakalarının ardından derece elde eden okul takımları Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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