AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"

İHA

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 24 Ocakta Meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği 1607 kişinin yaralandığı Elazığ ve Malatya depremlerinin yaşandığı bölgeye giderek, depremzedeleri ziyaret etti.

AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, 24 Ocakta Meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği 1607 kişinin yaralandığı Elazığ ve Malatya depremlerinin yaşandığı bölgeye giderek, depremzedeleri ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte iki gün sürecek olan Elazığ, Malatya ve Bingöl programları çerçevesinde beraberindeki, Türkiye Arıcılar Birliği Eski Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bal üreticileri Merkez Birliği Başkanı Yalçın Sezer, Malatya temsilcisi Bayram Dere, Adana temsilcileri, Mutlu Yazar, Sinan Dönmez, Ali Can Barut, Mustafa Bozkurt, Konya Asuman Dikilitaş, Elazığ ve Adıyaman temsilcileri olan Türkiye Arıcılık Platformu üyeleri Arıcılardan oluşan heyet ile Malatya’da depremzedeleri ziyaret eden AK Parti’li Yavuz, yakınlarını kaybeden depremzedelere baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye Arıcılık Platformu tarafından hazırlanan balları takdim ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin selamını iletti.
Malatya’daki depremzedeleri ziyaret eden Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz yaptığı açıklama da;
‘‘Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte iki gün boyunca hepimizi derinden üzen depremden etkilenen Elazığ ve Malatya’daki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların yanında yer alacağız. 24 Ocak’ta yaşanan hadisenin hemen ardından vakit kaybetmeden Başkan Erdoğan’ın hassasiyetiyle tüm bakanlarımız ve bağlı kurumlarımız bilindiği gibi deprem bölgesine hemen seferber edilmiştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ilk günden beridir halen daha deprem bölgesinde olup, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan ve bakanlıklarımıza bağlı tüm kurumlarımız gerekli hassasiyeti göstermiş, depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Devlet, başta başkan Erdoğan liderliğinde tüm bakanları ve bağlı kurumları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir’li ile birlikte iki gün boyunca bölge de olacağız. İlk olarak değerli bakanımız ile birlikte depremin merkez üstü olan Elazığ Çevrimtaş köyüne gelerek burada incelemelerde bulunup vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Yarın da yine depremin yaşandığı Malatya’da olacağız. Deprem bölgesi olan Malatya Pütürge’ye gelerek burada da bir takım incelemelerde bulunarak oradaki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Öğlen saatlerinde ise değerli bakanımız ile birlikte Bingöl’de olacağız. Bingöl Üniversitesinde bir dizi açılış ve il sektör toplantımızı gerçekleştirerek iki gün sürecek olan programımızı tamamlamış olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi, deprem hadisesinin yaşanmasından hemen sonra Başkan Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin tüm bakanlıkları ve bağlı kurumları gerekli depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bu vesile ile Başkan Erdoğan’a, değerli bakanlarımıza, AFAD ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, bugün burada dağıtmış olduğumuz balların sağlanmasında katkısı olan Bal Üreticileri Merkez Birliğine ve Türkiye Arıcılık Platformu üyesi olan Arıcılarımıza, yurdumuzun dört bir yanından yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, hepimizi derinden üzen bu gibi hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
YEREL HABERLER 2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ...
İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
YEREL HABERLER İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır ...
ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ...
Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
YEREL HABERLER Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 ...
Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
YEREL HABERLER Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu
Aydın AK Parti'den doğalgaz açıklaması
YEREL HABERLER Aydın AK Parti'den doğalgaz açıklaması
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan üreten kadınlara tam destek
YEREL HABERLER Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan üreten ...
Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor Türkiye’de Şubat soğuğu 6 asırlık geleneksel tat ile ısınacak
YEREL HABERLER Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta ...
15 metrelik su kuyusuna atlayan kadın öldü
YEREL HABERLER 15 metrelik su kuyusuna atlayan kadın öldü
Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları ...
‘Gündem Ekonomi Aydın’ toplantıları Germencik ile devam etti
YEREL HABERLER ‘Gündem Ekonomi Aydın’ toplantıları Germencik ile ...
Yaşlı kadın 15 metrelik kuyuda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın 15 metrelik kuyuda ölü bulundu
Adnan Menderes Bulvarı'na bahar geldi
YEREL HABERLER Adnan Menderes Bulvarı'na bahar geldi
Doç. Dr. Hasan Güngör: “Çocuklarımızı saha içinde kaybetmemek için taramadan geçirmeliyiz” Futbol sahalarında nadiren de olsa görülen ani ölümler, futbolda psikolojik faktörlerin önemi ve doğru beslenme Aydın’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Hasan Güngör: “Çocuklarımızı saha içinde ...
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin, Rektör Aldemir’e sahip çıktı
YEREL HABERLER Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin, Rektör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X