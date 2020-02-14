Ege’den taze meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota doldu ihracatçı kotanın kaldırılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ege’den taze meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota ...

İHA

Taze meyve sebze sektörü, 2020 yılına ihracatta parlak bir giriş yaptı. Türkiye yüzde 29'luk artışla 2019 yılı Ocak ayında 199 milyon dolar olan ihracatını, 2020 yılı Ocak ayında 256 milyon dolara taşıdı.

Ege’den taze meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota doldu ihracatçı kotanın kaldırılmasını istiyor

Taze meyve sebze sektörü, 2020 yılına ihracatta parlak bir giriş yaptı. Türkiye yüzde 29’luk artışla 2019 yılı Ocak ayında 199 milyon dolar olan ihracatını, 2020 yılı Ocak ayında 256 milyon dolara taşıdı.
Ege Bölgesi’nden yapılan taze meyve sebze ihracatı ise; yüzde 68’lik rekor artışla 14 milyon dolardan, 24 milyon dolara sıçradı. Ocak ayında taze meyve sebze ihracatının yıldızı ise domates oldu. Domates, Türkiye’ye 40 milyon 116 bin dolarlık döviz kazandırdı. Domates ihracatçıları en büyük ihraç pazarları Rusya’nın uçak krizi sonrasında koyduğu 150 bin ton kotanın kaldırılmasını talep ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Rus mevkidaşları ile Rusya’ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, iki bakanın gayretleriyle Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatında kesintiye yol açmayacak bir formülün üretileceğine inandıklarını kaydetti.

“Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti” diyen Uçak, “Rusya Federasyonu; 98 bin ton Türk domatesi tercih ederken, karşılığında 86 milyon dolar ödedi. 2019 yılında Rusya’ya domates ihracatı yüzde 181 artış gösterdi. 2020 yılı Ocak ayında ise Rusya’ya 15 bin 110 ton domates ihraç ettik ve 14 milyon 175 bin dolar döviz elde ettik. Bu ihracatın 6 milyon 195 bin dolarlık kısmını Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Türk domatesine Rusya’nın da ihtiyacı var. Coronavirüs nedeniyle Çin’den alımlarını da durdurdular, kendi üretimleri de yetersiz. Kısa sürede Türk domatesi için Rusya vizesinin çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ege’den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Ocak ayında 24 milyon 270 bin dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attı. Birliğin 2019 yılı Ocak ayı ihracatı ise; 14 milyon 440 bin dolar olmuştu. Ege’den yapılan taze meyve sebze ihracatı yüzde 68 rekor artış gösterdi.

Domates, 11 milyon 97 bin dolarlık tutarla taze meyve sebze ihracatından aslan payını alırken, Satsuma mandalinadan 2 milyon 873 bin, Nar ihracatından 1 milyon 474 bin, Limon ihracatından 1 milyon 340 bin dolar döviz elde edildi. Egeli taze meyve sebze ihracatçıları biberden patlıcana, kabaktan soğana, portakaldan greyfurta, elmadan üzüme, hıyardan elmaya, üzümden asma yaprağına kadar onlarca tür ürünü 52 ülkeye ihraç etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti çekenlerin buluşma noktası oldu
YEREL HABERLER Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti ...
Söke’nin iki takımı potada final kapısını araladı
YEREL HABERLER Söke’nin iki takımı potada final kapısını araladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın’a geliyor
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın’a geliyor
EKODOSD’da Atıksız ve Minimalist kişisel bakım anlatıldı
YEREL HABERLER EKODOSD’da Atıksız ve Minimalist kişisel bakım ...
Didim’de 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Koçarlı MYO’dan Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür
YEREL HABERLER Koçarlı MYO’dan Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür
Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
YEREL HABERLER 2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ...
İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
YEREL HABERLER İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır ...
ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ...
AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının ...
Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
YEREL HABERLER Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 ...
Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
YEREL HABERLER Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu
Aydın AK Parti'den doğalgaz açıklaması
YEREL HABERLER Aydın AK Parti'den doğalgaz açıklaması
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan üreten kadınlara tam destek
YEREL HABERLER Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan üreten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X