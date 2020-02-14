Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti çekenlerin buluşma noktası oldu

Aydın’ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 400 rakımlı Belenova Yaylasında bulunan mesire alanı Aydın’ın Uludağ’ı oldu. Tamamen çam ormanı içerinde huzur dolu bir ortam sağlayan Belenova, kar özlemi çekenlerin uğrak yeri haline geldi.

Yılın 12 ayında da hizmet verecek olan Belenova Mesire Alanının bölgenin önemli bir ihtiyacını da gidereceğini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak ilçemizin Belenova Mesire Alanı, Kuyucak ilçemizden bin 400 rakımlarda bir yerleşim yerimiz. Tamamen orman içerisinde, yaz ve kış aylarında insana huzur veren güzel bir ortam sağlıyor. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaz aylarında serinleyebileceği, kış ayarında da o kar görüntüsü ve gelinlik giymiş gibi güzel bir örtüye bürünen mesire alanımız hakikaten huzur veren güzle bir yer. Burası Orman Bakanlığımızdan Belediyemize tahsis edilen 20 hektarlık bir alan. Bu alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde kafelokanta hizmeti veren bir kapalı alan, toplu yemeklerin verilebileceği ikinci bir kapalı alan, Mescidi ile engelli engelsiz tuvaletleri ile güzel bir mekan oluşturduk. Bölgemizde en yakın kayak merkezi Denizli'de var. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hafta sonları Kar yağdığında eğlenebilecekleri, kayak yapabilecekleri güzel bir mekan oluştu. Yaz aylarında florasıyla, endemik bitkileri ile çok değişik bitki yapısıyla insanlarımızın da dikkatini çekiyor” dedi.



Butik Köy Pazarı Mart Ayında Faaliyete Geçecek

Başkan Ertürk, bölgenin dört mevsim ürün yetiştirilebilen sulak bir alan olması nedeniyle vatandaşlarca tercih edildiğini ifade ederek, “Küçük Ova, Koca Ova, Arap Deresi göletleri ve hemen yanı başındaki göletimizle, sulak yayla arazileri ile her mevsimde sebze ve meyve olarak çok çeşitli ürün alınabilen yapısı ile insanlarımızın tercih ettiği bir yer. İnşallah önümüzdeki süreçte her pazar günü sadece ve sadece o bölgedeki köylü vatandaşlarımızın ürünlerinin satışa sunulduğu küçük bir pazar oluşturmak istiyoruz. Bu köy pazarı da mart ayından itibaren faaliyete geçecek. Vatandaşlarımız da bölgenin en temiz arazilerinde yetiştirilmiş, üretilmiş doğal ürünlerden satın alarak sağlıklı beslenme konusunda farklı bir deneyim yaşayacak” diye konuştu.



KariaLidya Antik Geçiş Yolu Güzergahı Üzerinde

Başkan Ertürk, Belenova Mesire Alanının KariaLidya Antik Geçiş Yolu güzergahı üzerinde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına da dikkat çekerek, “KaracasuAfrodisias, Antiocya, Yöre Kalesi güzergahı üzerinden KariaLidya Yolu dediğimiz kayran Mahallemizden AlaşehirSarıgöl Bölgesine inen bir yol ağı var. Mesire alanımız bu yol üzerinde adeta saklı bir cennettir. Bu özelliği ile de yılın dört mevsiminde de insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mesire alanı oldu. Doğayla iç içe, sağlıklı, huzurlu bir ortam arayan herkesi mesire alanımıza bekliyoruz” dedi.

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