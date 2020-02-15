Kuşadası’nda 14 Şubat Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.



Yeni yıla sokak partisiyle giren Kuşadalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü de sokaklara taşıdı. Çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Kuşadası Sevgi Sokağı’nda saat 14:30 itibariyle başlayan program, “Aşk Korteji” ile devam etti. 17:30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda toplanan çiftler, oluşturdukları kortejle Atatürk Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel’in de eşlik ettiği korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kortejin ardından Atatürk Anıtı’nın önüne toplanan kalabalık ellerindeki kalpli balonları aynı anda havaya bıraktı. Kuşadası Kaleiçi Sokakları’nı festival havasına çeviren program kapsamında bando, ateşbaz, Trio Latin dansçılar ve daha birçok gösteri, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Sevgi Sokak’ta gerçekleşen pandomim gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini aldı.



Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden itibaren Kuşadası’na büyük bir aşkla hizmet etiklerini belirterek “Kuşadası’nın bizimle birlikte yeni bir yüze kavuşacağını söylemiştik. Yeni yıla girerken gerçekleştirdiğimiz sokak partisine vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler geldi. Buradan aldığımız enerjiyle 14 Şubat kutlamalarını da benzer bir şekilde programladık. Böylelikle vatandaşlarımız daha özgür bir şekilde eğlenirken, esnafımız için de katma değer sağladık. Gün boyunca süren etkinlikleri Kuşadası’nın sokaklarına yaydık. Ben her zaman hemşehrilerimin yüzündeki gülümsemeye talibim. Bu gün bunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz işimizi büyük bir sevgi, sınırsız bir aşk ile yapıyoruz. Bu aşkın adı da Kuşadası’dır“ dedi.

Kuşadası sokaklarında gerçekleşen 14 Şubat Sevgiler Günü etkinlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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