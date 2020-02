ADÜ’den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim Özel Büro’dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri bir araya geldi.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy’un talebiyle Nazilli ilçesinde ilköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıfları kapsayan, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi konu alan bir proje için bir araya gelen topluluk, Adnan Menderes Üniversitesi’nden talep edilen danışmanlık hizmetinin detayları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gastronomi, robotik kodlama, kısa film, tiyatro, oryantiring sporlar, atıcılık alanlarında atölyeler kurarak çalışmalar yapmak istediklerini belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, bu projenin hayata geçirilmesi ve süreçlerinin takip edilmesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili akademik birimlerinden üst düzey bir katkı ve destek beklediklerini ifade etti. Projenin; öğrencilerin tespit edilmesi, faaliyetlerin gerçekleşmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluştuğunu Türkiye’deki çalışmaların neredeyse tamamının bağımlılık sonrasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Arısoy, bu projenin bağımlılık öncesi ile ilgilenmesi bakımından ilk olmasının önemli, bu açıdan bir o kadar da zor olduğunu söyledi.

ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir’in kurumlar arası iş birliği ve etkili diyaloglar geliştirme politikasına işaret ederek, “Yarınımızın teminatı gençlerimiz için akademinin verebileceği her türlü desteği Rektörümüzün de talimatıyla vermeye hazırız. Devlet, sorumluluk duygusu yüksek insanların omuzlarında yükseliyor. Eğitim adına seferberlik için ne lazımsa yapmaya hazırız. Proje süreçlerinin sağlıklı sürdürülebilirliği, sorumluluk alan kadroların görev yetkilerinin doğru tanımlanmasına bağlı. Bu anlamda her biri kendi alanında yetkin ve bu projeye üst düzey katkı sunabilecek kıymetli akademisyenlerimizle sizleri bir araya getirdik. Onların görüşleri ve düşünceleri, bilimsel akılla pozitif ve kalıcı çalışmalar yapılabilmemiz açısından çok önemli. Her tür bağımlılıkla mücadele sürecinde öğrenci tespiti, proje faaliyetleri planının gerçekleşmesi ve çıktıların gözlemlenip raporlaştırılması gibi konularda, kıymetli hocalarımız akademik tecrübelerini projeye yansıtacaklardır. Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden akademisyenlerimiz ve ilgili akademik kurul üyelerimizin desteğiyle nitelikli bir çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Milli Eğitim Özel Büro’dan Davut Türkkan proje hakkında bilgiler vererek, “Amacımız bağımlılık eğilimi olan çocuğun kendi yaşam alanı içerisinde belirginleşmeden, ayrıştırmadan sağlıklı yaşam becerileriyle geliştirip hayata daha sağlam adımlarla devam etmesine katkıda bulunarak bağımlılığa geçişi önleyebilmek. Atölye çalışmalarıyla çocuğu özgün ve yetenekli olduğu alanlardan hareketle diğer arkadaşlarıyla kaynaştırarak desteklemek ana çerçevemiz. Bu bağlamda akademisyenlerimizin fikirleri bizim için son derece ufuk açıcı oldu” dedi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin gösterdiği duyarlılık ve ortaya koyduğu destekten dolayı müteşekkir olduğu belirtti ve bu verimli toplantıya katkı veren akademik kurul üyelerini önümüzdeki günlerde Nazilli’ye davet ederek ikinci toplantıya ev sahipliği yapabileceklerini söyledi.

