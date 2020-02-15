ADÜ’den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADÜ’den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek

İHA

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim Özel Büro'dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri bir araya geldi.

ADÜ’den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim Özel Büro’dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri bir araya geldi.
Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy’un talebiyle Nazilli ilçesinde ilköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıfları kapsayan, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi konu alan bir proje için bir araya gelen topluluk, Adnan Menderes Üniversitesi’nden talep edilen danışmanlık hizmetinin detayları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gastronomi, robotik kodlama, kısa film, tiyatro, oryantiring sporlar, atıcılık alanlarında atölyeler kurarak çalışmalar yapmak istediklerini belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, bu projenin hayata geçirilmesi ve süreçlerinin takip edilmesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilgili akademik birimlerinden üst düzey bir katkı ve destek beklediklerini ifade etti. Projenin; öğrencilerin tespit edilmesi, faaliyetlerin gerçekleşmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluştuğunu Türkiye’deki çalışmaların neredeyse tamamının bağımlılık sonrasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Arısoy, bu projenin bağımlılık öncesi ile ilgilenmesi bakımından ilk olmasının önemli, bu açıdan bir o kadar da zor olduğunu söyledi.
ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir’in kurumlar arası iş birliği ve etkili diyaloglar geliştirme politikasına işaret ederek, “Yarınımızın teminatı gençlerimiz için akademinin verebileceği her türlü desteği Rektörümüzün de talimatıyla vermeye hazırız. Devlet, sorumluluk duygusu yüksek insanların omuzlarında yükseliyor. Eğitim adına seferberlik için ne lazımsa yapmaya hazırız. Proje süreçlerinin sağlıklı sürdürülebilirliği, sorumluluk alan kadroların görev yetkilerinin doğru tanımlanmasına bağlı. Bu anlamda her biri kendi alanında yetkin ve bu projeye üst düzey katkı sunabilecek kıymetli akademisyenlerimizle sizleri bir araya getirdik. Onların görüşleri ve düşünceleri, bilimsel akılla pozitif ve kalıcı çalışmalar yapılabilmemiz açısından çok önemli. Her tür bağımlılıkla mücadele sürecinde öğrenci tespiti, proje faaliyetleri planının gerçekleşmesi ve çıktıların gözlemlenip raporlaştırılması gibi konularda, kıymetli hocalarımız akademik tecrübelerini projeye yansıtacaklardır. Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden akademisyenlerimiz ve ilgili akademik kurul üyelerimizin desteğiyle nitelikli bir çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.
Milli Eğitim Özel Büro’dan Davut Türkkan proje hakkında bilgiler vererek, “Amacımız bağımlılık eğilimi olan çocuğun kendi yaşam alanı içerisinde belirginleşmeden, ayrıştırmadan sağlıklı yaşam becerileriyle geliştirip hayata daha sağlam adımlarla devam etmesine katkıda bulunarak bağımlılığa geçişi önleyebilmek. Atölye çalışmalarıyla çocuğu özgün ve yetenekli olduğu alanlardan hareketle diğer arkadaşlarıyla kaynaştırarak desteklemek ana çerçevemiz. Bu bağlamda akademisyenlerimizin fikirleri bizim için son derece ufuk açıcı oldu” dedi.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin gösterdiği duyarlılık ve ortaya koyduğu destekten dolayı müteşekkir olduğu belirtti ve bu verimli toplantıya katkı veren akademik kurul üyelerini önümüzdeki günlerde Nazilli’ye davet ederek ikinci toplantıya ev sahipliği yapabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
YEREL HABERLER Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç ...
Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı
YEREL HABERLER Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı
Didim Belediyesi Zabıta Amirliğinden anlamlı etkinlik.
YEREL HABERLER Didim Belediyesi Zabıta Amirliğinden anlamlı etkinlik. ...
Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
YEREL HABERLER Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
Salavatlı altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Salavatlı altyapısı yenileniyor
Kuşadası’nda 14 Şubat Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı.
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 14 Şubat Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı. ...
Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
14 Şubat’ta abi kardeş evlendiler
YEREL HABERLER 14 Şubat’ta abi kardeş evlendiler
Gökçeada Belediyesi, Germencik’in İNYA projesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Gökçeada Belediyesi, Germencik’in İNYA projesini ...
Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı
YEREL HABERLER 450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı
Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik ...
Gıdı Gıdı Treni Öksüz Kaldı
YEREL HABERLER Gıdı Gıdı Treni Öksüz Kaldı
Polis aracına çarpan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Polis aracına çarpan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Didim Belediyesi sevgilileri unutmadı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi sevgilileri unutmadı
Söke Kadın Meclisi’nden 'Sevgi Aşı'
YEREL HABERLER Söke Kadın Meclisi’nden 'Sevgi Aşı'
Başkan Özcan’dan Sevgililer Günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Sevgililer Günü sürprizi
CHP İl Başkanı Çankır, “Okullar siyaset üstü bir konudur”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır, “Okullar siyaset üstü bir ...
ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri ...
Doç. Dr. Yüksel Yalova ADÜTV’ye konuk oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yüksel Yalova ADÜTV’ye konuk oldu
Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi olacak
YEREL HABERLER Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi ...
Sökespor basketbol takımından hakemlere destek
YEREL HABERLER Sökespor basketbol takımından hakemlere destek
Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti çekenlerin buluşma noktası oldu
YEREL HABERLER Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X