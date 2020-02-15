Daha kaliteli hizmet için denetimler sürüyor

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Kuşadalıların sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüleri ekipleri ile Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerinin koordinasyonunda yapılan denetim ilçe sınırları içerisinde kurulan kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sırasında açıkta satılan çiğ süt ve peynir ürünleri, yumurta, beyaz et satışı yapan pazarcılara uyulması gereken mevzuat hakkında bilgi verildi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında yapılan denetimde pazar esnafına uymaları gereken kurallar hatırlatılırken, mevzuata aykırı olarak ürünlerini satışa koyan tezgah sahipleri de uyarıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halk sağlığının önemine değinerek; “Vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konularımızdan biridir. Denetimler esnafımızı cezalandırmak için değil halkımızın sağlığını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yapılmaktadır. Bu konuda denetimlerimiz ilçe genelinde kurulan tüm pazar yerlerinde düzenli olarak yıl boyunca devam edecektir” dedi.

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