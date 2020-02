Virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı; 2 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aşırı hızlı giden motosiklet virajı alamayarak kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan motosiklet grubu arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası’na gelen 35 AT 2797 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Rıza G. (23) ve arkada oturan arkadaşı Erkan Ç. (20) Hüseyin Can Bulvarı’nda aşırı hız sonucu virajı alamayarak kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Yola savrulan gençlere ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ali Rıza G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arkadaşları kaza yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

