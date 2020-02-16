Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.



ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da haber yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.