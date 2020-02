60 yıllık daktilosuyla 6 şiir kitabı yazdı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 60 yıldır kullandığı daktilosuyla bugüne kadar 4 bin şiir yazan, 6 şiir kitabı bulunan ve adı geçen yıl parka verilen Süleyman İncedal (85), halen şiir yazmaya devam ettiğini; ancak artık kitap çıkarmanın zor olduğunu söyledi.

Çevresinde 'Davaslı Süleyman' olarak bilinen Süleyman İncedal, 1955'te vatani görevini yaparken şiir yazmaya başladı. Evli, 6 çocuk babası İncedal, ilk şiirini ailesi için yazdı. Askerlik dönüşü Denizli'nin Tavas ilçesinden Aydın'a taşınan İncedal, ticarete atılıp, birçok işte çalıştı. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen İncedal, askerden döndükten sonra yazdığı şiirlerine, ticaret hayatında da devam etti. Şiirlerini daktiloda yazan İncedal, 1994 yılında, 'Ömür Törpüsü' adı altında ilk şiir kitabını çıkardı. İncedal, ardından 'Davaslı Süleyman', 'İçimden', 'Yolcuyum Ben', 'Taşlamalar' ve 'Ömür Bahçesi' adı altında 5 şiir kitabı daha çıkardı. Aralarında doğum yeri olan Denizli'nin Kale ilçesi ile şu an yaşadığı Aydın ili içinde yazdıklarının da bulunduğu toplam 4 bin şiiri bulunan Süleyman İncedal'ın ismi, geçen yıl Aydın Efeler ilçesi belediyesince Tepecik Mahallesi'ndeki bir çocuk parkına verildi.

'ŞİİR YAZMAK BENİM İÇİN BİR TUTKU'

Şiirin kendisi için bir tutku olduğun belirten Süleyman İncedal, gençlik yıllarında kendisiyle bir hafta konuşmayan eşi Huriye İncedal (82) ile de yazdığı şiir sayesinde barıştıklarını söyledi. 65 yıldır şiir yazmaya hiç ara vermediğini belirten İncedal, "İlk kitabımı çıkardıktan sonra gerisi geldi ve şu ana kadar 6 şiir kitabı çıkardım. Kitaplarım yoğun ilgi gördü. Bu nedenle her birini birkaç baskı yaptık. Şiir yazmayı çok seviyorum. Bu nedenle birçok programa davet edildim. Plaketler ve ödüller aldım. İsmim Efeler ilçesindeki bir parka verildi. Yaşarken ismimin bir parka verilmesi beni çok mutlu etti, duygulandırdı. Şiir yazmaya devam ediyorum. Ancak, artık kitap çıkarmam zor. Hayatım anılarla dolu" dedi.

İncedal, şiirleri 60 yıldır kullandığı daktilosu ile yazdığını da kaydetti.

Eşi Huriye İncedal ise "Eşim şair ruhlu çok duygusaldır. Yıllar önce kavga etmedik ama konuşmuyorduk. 3 hafta sonra bana bir şiir yazmış onu okudu. Çok hoşuma gidince barıştık" diye konuştu.

Süleyman İncedal'ın Aydın için yazdığı şiir şöyle:

AYDINIM

Efeler diyarı yiğit yatağı /Dört yanını sarmış ilimin ağı / Aydınoğlu Mehmet kurmuş o tağı / Eşin benzerin yok senin Aydın'ım / Güzelhisar isim Aydın'da durdun / Bir parçası sensin bu güzel yurdun / Yörük Ali ile namın duyurdun / Eşin benzerin yok senin Aydın'ım / Her yanı antik kent Trallies üç gözler / Milli Park milatı Didim'i izler / Sultanhisar NYSA görenler özler / Eşin benzerin yok senin Aydın'ım / Menderes Havzası azmaktır sazdır / İklimi mülayim 4 mevsim yazdır / Afrodisias dağ ovası azdır / Eşin benzerin yok senin Aydın'ım / Ünlüdür zeytini pamuğu yağı / İncirle süslüdür bahçesi bağı / Efeler yatağı Beşparmak Dağı / Eşin benzerin yok senin Aydın'ım

Süleyman İncedal'ın eşi Huriye İncedal'a barışmak için yazdığı 'Azap Çiçeği' isimli şiir ise şöyle:

Ne yaptım sana ben ne diye küstün / Dünyamı yıktın büsbütün/ Helalse anandan emdiğin sütün / Atıl kollarıma azap çiçeğim / Darılma gücenme küsme sen baba / Başını alıp da gitme yabana / Öbür dünyada yapışır elim yakana / Atıl kollarıma azap çiçeğim



