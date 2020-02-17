Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu

Koçarlı Belediyesi Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler festival tarihi belli oldu 567 Haziran’da 3 gün boyunca İlçeye ait ekonomik değerleri olan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı yapılacak.

Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclisinde karara bağlanan çam fıstığı ve yerel ürünler festivali sürpriz sanatçıların sahne alacağı bir festival olacak. Aydın ili başta olmak üzere birçok ilden vatandaşın katılımı ile gerçekleşecek olan festivalde, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve vatandaşların hoşça vakit geçirmesi planlanıyor.

Festival ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çamfıstığı Festivalimiz için ayrı bir çalışma yapıyoruz. İçeriğinde önemli değişiklikler yaptığımız festivalimizde sadece çamfıstığı değil Koçarlımız için her biri altın değerinde olan diğer yerel ürünlerimiz de tanıtılacak. Kültürüyle, tarihiyle ve tüm tarım ürünleriyle Koçarlı'yı tanıtan ve temsil eden bütüncül bir etkinlik ortaya çıkacak. 567 Haziran 2020 tarihlerinde Koçarlı Çamfıstığı ve Yerel Ürünler Festivalimize tüm halkımız davetlidir“ dedi.

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