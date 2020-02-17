ADÜ, Bakan Selçuk’u ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımlarıyla düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Program öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Salavatlı İlkokulu öğretmenleri tarafından okul bahçelerine diktikleri fidanları temsilen Fidan Sertifikası verildi.

Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimin genel kapsamı ile ilgili sohbet eden Bakan Selçuk, ziyaret ve temasların eğitimin ilerlemesine büyük katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu kaydetti. Ziya Selçuk, Aydın ilinin eğitimde daha ileriye taşınması için gayret edeceklerini anlatarak, ziyaretinde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştuğunu anlattı.

Programın sonunda; İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın’a özgü zeybek oyununu temsilen hazırlanan tabloyu Bakan Selçuk’a sunarken, en tecrübeli ve en genç öğretmenler Ziya Selçuk tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

Etkinlik sonrasında rektörlük makamında protokol üyeleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ADÜ şeref defterini imzalarken, eğitimin evrensel olması gerektiği konusunda mesajlar verdi. Bakan Selçuk, “İstiyoruz ki bu ülkenin çocukları gururla, şerefle, onurla dimdik ayakta dursunlar ve bu topraklarda mutlu, müreffeh bir şekilde yaşasınlar. Bu çağ, ezber temelli eğitimden hoşlanmıyor. Bu çağ sorun çözme becerin var mı, ekip çalışmasına yatkınlığın var mı, eleştirel, yaratıcı düşünebiliyor musun, akıl yürütebiliyor musun, yorum yapabiliyor musun, bu noktalara odaklanıyor. Eğer evrensel kodlarla hareket edebilirsek o zaman dünyaya bir mesajımız olabilir” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ülkemizin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz evlatlarımızın; kaliteli, nitelikli yetişmesi, küresel rekabette akranlarıyla rekabet edebilecek avantajı sağlaması adına kurumlarla her türlü iş birliği ve diyaloğa hazırız. Bu bağlamda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok çalışma yürütmekteyiz” dedi.

Rektör Selçuk Aldemir ise, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin eğitim kalitesini arttırmak adına güçlü potansiyellerinin olduğunun altını çizerek “Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim imkanları sunan, inovasyon yeteneği güçlü, akademik çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren akademisyenleri var. Milli Eğitim Müdürlüğüyle ses getiren, yol gösterici projeleri birlikte yürütmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Ziyaret, Rektör Aldemir’in ADÜ hediyelerini, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a takdimiyle sona erdi.

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