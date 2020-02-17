EKODOSD’dan sakin şehir Yenipazar’a Ekoturizm gezisi

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Türkiye’nin 17 yavaş şehri Cittaslow’a ekoturizm gezisi düzenledi.

Etkinliğe Dernek başkanı Bahattin Sürücü ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Karaçakal yaylasından başlayan yürüyüş Sultanhisar, Köşk, Atça, Nazilli, Yenipazar ve onlarca küçük yerleşimi ve hemen ortasında geometrik desenlerler oluşturan Büyük Menderes Havzası’nın ovalarını izleyerek Donduran köyünde sona erdi. Etkinlikte dernek üyeleri bol bol hatıra fotoğrafı çekilip eserleri inceledi.

Etkinlik sonunda konuşma yapan dernek başkanı Sürücü, katılımcılara teşekkür ederek, “Her yıl düzenli olarak takip ettiğimiz, küçük bir şelalenin çevresinde yaşam alanı bulan önemli tıbbi bitkilerimizden birini görmeye gittik. Asırlık Kestane ve Çınar ağaçlarının çevresinde muhteşem görüntüler oluşturan bitkinin olduğu bölgeye Kardelenler Vadisi adını koyduk. Ormanlık bir alan içinde bulunan Kardelenlerin bulunduğu bölgeye özel bir koruma statüsü verilmesi için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne başvuracağız” dedi.

Kızılçam Ormanlarını üzülerek izlediğini belirten Sürücü ”Çam kese böceklerinin sardığı kızılçam ormanlarını üzülerek izledik. Donduran köyünde terkedilmeye başlayan, yerini modern beton binalara bırakan, bazılarında hala yaşamın devam ettiği otantik taş evleri hayranlıkla izledik. Çevresindeki taş evler çökse de, üzerindeki kitabeleriyle hala ayakta olan ikiz çeşmeleri inceledik.

Aslında Yenipazar ve Donduran’da yapılacak ekoturizm etkinlikleri için çok önemli olan ancak bir türlü yıllardır restorasyonu yapılamayan Donduran Kulesinin son halini gördük. Arpaz ve Cihanoğlu kulelerinden sonra ayakta kalan son kulelerden biri olan Donduran Kulesi, eğer bir destekleme yapılıp, restorasyon yapılmazsa çökmesi kaçınılmaz olacaktır. Donduran Kulesinin hikayesi ve Yavaş Şehirlerle ilgili bilgileri rehberimiz Yeşim Cinbaş’tan dinledik. Suların ve kuşların buluştuğu yer olan Direcik köyünün ortasındaki fıstık çamlarda üreme yapan Gribalıkçılları gözlemledik. Gribalıkçılların önemli bir popülasyonunun köyün ortasındaki ağaçlarda üremesinin hikayesini anlattık. Yenipazar’da; kasaplardan topladığı hayvan kemiklerini özel yöntemlerle temizleyip, üzerine çizdiği minyatürlerle süs eşyası ve takı malzemeleri haline getiren Ayşe Sözen’e ait Orthosia Sanat Evi’ni ziyaret ederek, yaptığı sanat eserlerini inceledik. Yenipazar’ın renkli merdivenlerinden çıkarak, rüzgar değirmeninden kuşbakışı kenti izledik. Yerel üreticilerden oluşan pazardan alışveriş yaparak katkıda bulunduk. Bazı kimseler savaş zamanında yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkalarına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin böyle büyük davalarda ne ehemmiyeti olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş ondan sonra da bizimle beraber olmuştur. Milli mukavemette aslan payını kendine ayırmakta hata vardır. Bir elin şamatası olur mu ki? Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin Müzesini ziyaret ettik. Yenipazar Yavaş Şehrin hikayesi; bizim için müzeye gelen Belediye Başkanı M. Yüsran Erden tarafından anlatıldı. Yenipazar’da geçmişten günümüze yaşanan değişimleri, bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri, halkın yararına kent içinde yaptığı hizmetleri, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmak istediği projeleri anlattı. Birer ekoturist saydığı bizlere; Sakin Şehir Yenipazar’ı nasıl bulduğumuzu, neler görmek istediğimizi sorarak, önerilerimizi ve eleştirimiz varsa söylememizi istedi. Bu konularda hayli tecrübeli olan üyelerimiz önerilerini ve katkılarını yaptılar. Belediye Başkanı M. Yüsran Erden; kendisinin mecbur kalmadıkça araç kullanmadığını, makam aracının bile olmadığını, genellikle yaya ya da bisikletle gittiğini belirterek, kentin sokaklarını da yayaların kullanabileceği şekilde değiştirmeye başladığını söyledi. Halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel Yenipazar yemeklerini kitaplaştırdıklarını söyleşen başkan, gastronominin bu tür şehirler için önemine vurgu yaptı. Talep üzerine sayıları son yıllarda hızla artan Yenipazar pidesi hakkında bilgi verdi. Birçok insanın çevre il ve ilçelerden pide yemek için kente geldiğini, memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Biz de Yenipazar pidelerin tadına bakmak için pidecilere dağılarak, lezzetli pidelerden yedik. Yenipazar’da ekoturizmin bir örneğini yaşatmış olduk” dedi.

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