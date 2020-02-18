MHP İl Başkanı Alıcık, Karatepe şehitlerini unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 18 Şubat 1922’de Karatepe’de Yunanlılar tarafından şehit edilen Köşklüleri unutmadı.

Başkan Alıcık, yayımladığı taziye mesajında; “Karatepe Katliamı, sözde uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Oodusunun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe köyünde yaptıkları katliamdır.

Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanları Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Camisinde toplayıp, üzerlerine makineli tüfeklerle ateş açtılar, bombalar attılar, üzerlerine çıkıp tek tek süngülediler, son olarak da çalı parçaları ve benzinle camileri yaktılar.

Sarı Ahmetler Camisindeki 123 kişiden 98’i şehit oldu, 25’i ise yaralı olarak kaçmayı başarabildi. Sekiyurt Camisinde ise 56 kişi şehit edildi. Hiç şüphesiz Karatepe Köyü Katliamı, Yunan işgali süresince bölgede gerçekleştirilen en büyük sivil katliam olarak kayıtlara geçmiştir. Resmi belgelere ve tanıkların anlatımlarına göre, hayatını kaybedenlerin sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirlendi. Türk milleti ve insanlık, bu vahşeti gerçekleştirenleri hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecektir. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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