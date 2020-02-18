Yenipazar'a hizmetler sürüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, ilçede hizmetlerini sürdürüyor. Çarşı Mahallesi Topal Hüseyin Kahveleri mevkiinde yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi ekiplerince, Çarşı Mahallesi Topal Hüseyin Kahveleri mevkiisinde kanal yolu düzenleme ve asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor. Mahalle Muhtarı Süleyman Kozbek, “Bahçesine, hayvan ahırlarına yağmur yağdığında çamurlu yollardan gitmek zorunda kalan üreticilerimiz ve mahallemiz adına başta Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Başkan Yardımcısı Malik Ercan’a, Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ve Yenipazar Belediyesi personeline teşekkür ederiz” dedi.

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