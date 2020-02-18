ADÜ Öğretim Görevlisi Tatar'dan 'Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus' sergisi

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar'ın 'Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus' isimli fotoğraf sergisi, Selçuk Kent Belleği Müzesi’nde açıldı.

Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar'ın objektifinden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Nikon'un destekleriyle uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Efes Antik Kenti fotoğraflarından oluşan 'Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus' Sergisi'nde yer alan fotoğrafların çekiminde özel ışıklandırma sistemi ve ekipmanların yer aldığını belirten Tatar, Selçuk Efes Kent Belleği'nde çevre il ve ilçelerden gelen sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.

Efes Antik Kenti'nin tarihi ve büyülü atmosferini yansıtan karelerden oluşan sergi büyük beğeni toplarken, serginin Selçuk Efes Kent Belleği'nde uzun süre açık kalacağı belirtildi.

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