Doçentlik deneme dersleri tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doçentlik deneme dersleri tamamlandı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.

Doçentlik deneme dersleri tamamlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in jüri başkanlığında gerçekleşen sunumlarda; Rektör Yardımcılarıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.Erdem Ali Özkısacık ve Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran jüri üyesi olarak yer aldı.
Doçentlik kadrosuna başvuran Söke İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Bozkurt, İktisat Politikası ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yanardağ, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Gersil, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kırnap jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sökespor potada Aydın il şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sökespor potada Aydın il şampiyonu oldu
Söke Kisir Çayı ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Söke Kisir Çayı ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı
Bafa Gölü’nde kuş gözlemi etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Bafa Gölü’nde kuş gözlemi etkinliği yapıldı
Didim’de modern balıkçılar çarşısı için yıkıma başlandı
YEREL HABERLER Didim’de modern balıkçılar çarşısı için yıkıma ...
Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti
Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi
Ahmet Şerife Sanlı’nın küçük kızları namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER Ahmet Şerife Sanlı’nın küçük kızları namağlup ...
Yerli İşletim Sistemi 'Pardus Linux Sistem Yönetimi Uygulamalı Eğitimi' gerçekleşti
YEREL HABERLER Yerli İşletim Sistemi 'Pardus Linux Sistem Yönetimi ...
Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu
Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı
Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
Kuşadası’ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki cinayet davasında 25 yıl hapis kararı
Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı
Gölete düşen balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölete düşen balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Kuşadası’nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
CHP İl Başkanı Çankır’da ileri biyolojik arıtma tesisi açıklaması
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’da ileri biyolojik arıtma ...
Mücahit Öğretmenin kök hücre tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Mücahit Öğretmenin kök hücre tedavisine başlandı
Sınır ötesi operasyonlarda görev yapan sağlık personeli onurlandırıldı
YEREL HABERLER Sınır ötesi operasyonlarda görev yapan sağlık ...
Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti
Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı
Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı aldı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ...
ADÜ Öğretim Görevlisi Tatar'dan 'Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus' sergisi
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Görevlisi Tatar'dan 'Geçmiş Zamanın ...
ADÜ’de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleşti
Davutlar jeotermal turizm merkezi olacak
YEREL HABERLER Davutlar jeotermal turizm merkezi olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X