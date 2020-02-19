Bafa Gölü’nde kuş gözlemi etkinliği yapıldı

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat parkı doğaseverleri ağırladı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, Bafa Gölü Tabiat Parkında doğa fotoğrafçılığına ve kuş gözlemine ilgi duyan gruplar ile kuş gözlemi ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Günay’ın Başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürü Özcan Mersin ve personelin de katıldığı etkinliğe, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri, Esra Karakaya Anadolu Lisesi Öğrencileri, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası, Genç Ziraat Mühendisleri Derneği, Aydın Fotoğraf Sanatı Derneği (AYFOD), Adnan Menderes Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu, Fotoğraf Topluluğu, Biyoloji Topluluğu ve KanatGer Topluluğu katıldı.

300'ü aşkın katılımcının iştirak ettiği etkinlik, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinden Doç.Dr.Ortaç Onmuş’un Bafa Gölünde yaşayan su kuşları ve ekosistemi hakkında yaptığı bilgilendirme sunumu ile başladı. Kuş gözlemine ve doğa fotoğrafçılığına ilgi duyan grupları bir araya getiren etkinlik ile Aydın’ın sahip olduğu doğal güzelliklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Yaban Hayatı ve Biyolojik Çeşitlilik alanında çalışma yapması muhtemel öğrencilerin Doğa Koruma bilincini yerinde öğrenmesi maksadıyla yapılan bu etkinliklerin, devam etmesi planlanıyor.

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