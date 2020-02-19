Sökespor potada Aydın il şampiyonu oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın Büyük Erkekler Ligi’nde Söke’nin iki takımı Söke Basket ve Sökespor Kulüpleri finalde karşı karşıya geldi.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan final maçını Sökeli genç basketbol hakemi Ezgi Yiğit yönetti. Final maçının kazananı Sökespor olurken; Sökespor basketbolda Aydın il şampiyonu oldu. Nefes kesen mücadelede Sökespor 72, Söke Basket ise 70 sayı kaydetti.

Aydın Basketbol liginde rakiplerini yenerek finale çıkan Söke Basket ile Sökespor’un Aydın İl Birinciliği verdikleri final maçı heyecanından, basketbol severler büyük keyif aldılar. Maçın sonunda Sökespor birincilik, Söke Basket ise ikincilik kupasını aldı.

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