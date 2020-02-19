AK Partili Yavuz; “Özkoç'un söylemi, CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunun kanıtıdır”

– Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Özkoç'un söylemi, CHP’nin hem FETÖ’nün hem de darbenin siyasi ayağı olduğunun resmen kanıtıdır” dedi.

Rand Corporation’un “Türkiye'de darbe olabilir” şeklindeki raporunu sert bir dille eleştiren Metin Yavuz, “Akabinde FETÖ’cü hain Emre Uslu, hesabından 'Yeni bir darbe mi var?' paylaşımı yaparak terör seviciliğini bir kez daha gösteriyor. Tam da bu nokta da asıl dikkat çeken paylaşım CHP’nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geliyor. Diyor ki, 'Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız' İşte bu, CHP’nin hem FETÖ’nün hem de darbenin siyasi ayağı olduğunun resmen kanıtıdır.

Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkince, ayrıştırıcı bir dille sarf ettiğin bu hayasız sözlerinin enkazı altında sen kalacaksın Özkoç. Sen git, öncelikle HDP ile beraber yediğiniz pisliklerin enkazını kaldır. PKK’nın kuyruğu olan, HDP’yi TBMM taşıyan sizler bir de utanmadan kendinizce yeni bir darbeye atıfta bulunuyorsunuz. Özkoç, ‘Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur, şehri İstanbul fetih olur, bir çağ kapanır, bir çağ açılır. Davanın sahibi Hak’tır. Hak olan dava da zafer muhakkaktır’ Bir ümmetin lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Milyonlar onunla beraberdir.

15 Temmuzda senin genel başkanın tankların arasından kaçarken; Başkan Erdoğan ona inanan, ona güvenen gerçek vatan evlatlarıyla sokaklarda ülkemizin bekasına sahip çıkmıştır. Şimdi siz aklınızca yeni bir darbe mi planlıyorsunuz? Ya da yeni bir algı yaratmanın mı peşindesiniz? Hiç fark etmez; gelin, topunuz gelin. Vallahi de, billahi de, tillahi de bu sefer alçakları yargıya teslim etmek yok. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ya olacağız ya da öleceğiz” ifadelerini kullandı.

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