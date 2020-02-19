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Aydın zeytinyağı Gaziantep’te tanıtılacak

İHA

– Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti, 2223 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek.

Aydın zeytinyağı Gaziantep’te tanıtılacak

– Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti, 2223 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşecek.
Aydın Ticaret Borsası tarafından 20152017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile AYTB Laboratuvarları A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında, zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreçte 20 il de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle, tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılmasını planladık. İkinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, başladığımız etkinliklerimiz İstanbul (Avrupa), Eskişehir, Kastamonu, Adana, Kahramanmaraş ve Rize’de yoğun katılımlarla gerçekleştirdik.
2223 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep Primemall Avm’de Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı ve Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan tadım uzmanlarımız tüketicilere 'doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tüketiciler, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebileceklerini öğrenerek, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilenecekler. Bu sayede tadım kriterlerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 2223 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep Primemall AVM’ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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