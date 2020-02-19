Yenipazar ÇPAL, sevgi götürüyor

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Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi, mahallelerde eğitim alan öğrencilere sevgi götürdü.

Lisedeki öğretmen ve öğrenciler, Koyunlar İlkokulu’nu ziyaret etti. Lise kafilesi, kendilerinin hazırladıkları hediyeleri, öğrencilere verdiler. Lise idaresi ve öğretmenleri, bütün çocuklarının her zaman yanlarında olduğunu ve eğitimlerine şimdiden destek olmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

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