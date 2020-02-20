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Başak Koleji geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor

İHA

– Aydın Özel Başak Koleji, “Girişimcilik Eğitimi” ile çocukların yetenek, yenilikçilik, problem çözme becerileri, liderlik ve cesaret özelliklerini geliştiriyor.
Başak Koleji, fikirlerinin peşinden giden, tutkuyla her adımını atan çocukların becerilerini desteklemek adına onları, Aydınlı girişimciler ile bir araya getiriyor, söyleşiler gerçekleştiriyor.
İlk etkinlikte Aydın’ın başarılı girişim örneklerinden tur hizmetleri firması kurucusu Fırat Barışık ile bir araya gelen Başak Koleji öğrencileri, geçtiğimiz günlerde yine Aydın’da başarılı bir girişim örneği sergileyen Cansu ve Çağdaş Can Öztürk’ün kendilerine ilham veren hikayelerini dinledi.

Aynı zamanda Başak Koleji’nin ilk mezunlarından olan Çağdaş Can Öztürk söyleşide, Aydın’ın bereketli topraklarında yetişen ve ‘Coğrafi İşarete’ sahip kestaneyi işleyerek farklı bir ürün elde etmek istediklerini ve bu maceraya kestane unu ile başladıklarını söyledi.
Cansu ve Çağdaş Can Öztürk, girişimcilik öyküleri nasıl başladığını ve bu süreçte neler yaşadıklarını öğrencilere anlattı. İlk adım olan kestanenin devamında da diğer glütensiz unlar, meyve ve sebze tozları ile yollarına devam ettiklerine değindiler. Karşılıklı güzel diyaloglarla oldukça keyifli geçen söyleşi, öğrencilerin girişimcilik üzerine merak ettikleri sorular ve aldıkları cevaplar ile sona erdi.

Başak Koleji Girişimcilik Öğretmeni Gamze Gür, “İnanıyoruz ki çocuklarımızın genç yaşta girişimci olma fikrini benimsemelerini sağlayabilirsek; geleceğin harika girişimlerine zemin hazırlamış olduğumuz gibi dünyada bugün sorun olan her şeyi de değiştirebiliriz. Çocuklarımızın bu yönde düşünme biçimlerini ve becerilerini geliştirmek adına Girişimcilik derslerimizi tüm hızıyla devam ettireceğimiz gibi benzer Girişimci Semineri etkinliklerine de yer vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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