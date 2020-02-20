İlk kez film izlediler

– Aydın’da, her hafta çarşamba günü düzenlenecek olan etkinlikte Efeler Belediyesi, çocuklara sinema ve müze sevinci yaşatıyor.

Efeler Belediyesi ikinci kez düzenlediği müze ve sinema etkinliğinde Baltaköy’lü çocukların yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz hafta Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün başlattığı etkinliğin ikincisi düzenlendi.

Forum Alışveriş Merkezi’nde sinema izleyen öğrencilere sinema sonrasında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay yiyecek ve içecek ikramında bulundular. İlk kez sinemada film izledikleri için Başkan Atay’a teşekkür eden çocuklar sinemadan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi’ni gezerek kentin tarihi hakkında yetkililerden bilgi alarak müzeyi gezdiler.

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