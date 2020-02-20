Miniklerin rekabeti 'Daha temiz bir Kuşadası' için

Kuşadası Belediyesi, öğrencilerde “Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Bilinci” oluşturmak amacıyla ilçedeki okullar arasında atık yağ, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama yarışması başlattı. 15 Mayıs tarihinde sona erecek yarışmaların ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak.

Çevre dostu projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuşadası Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri dönüşümün faydalarını aşılamak amacıyla iki yeni yarışma başlattı. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Atık Pil Toplama Yarışması” 30 Nisan’da sona erecek. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek diğer yarışmada ise öğrenciler atık yağ ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplamak için mücadele verecek. Kategorilerde 1’inci okula masa tenisi masası, 2’inci okula 10 adet basketbol ve voleybol topu, 3’üncü okula ise 10 adet voleybol topu hediye edilecek.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin “Okullarda çocuklarımıza çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek en önemli görevlerimizden biri. Geçtiğimiz sene yürüttüğümüz projede, Kuşadası’ndaki okullarından 1100 kilo atık pil toplanarak çevrenin korunmasına katkı sağlandı. Bu kampanyayla, atık piller, atık yağlar ve geri dönüştürülebilir ambalajların kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşabiliriz” dedi.

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