Didim’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Göçmen Kaçakçılığı olaylarıyla ilgili başlattıkları çalışmada 3 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınan şüpheliler A.D., E.D. ve N.B.Ş emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden A.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.D. ve N.B.Ş. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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