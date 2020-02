Elektrik kontağından çıkan yangın okulda paniğe yol açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Merkez Beşeylül Ortaokulunda sabah saatlerinde özel eğitim sınıfında çıkan yangın korkuttu. Klimanın alev alması sonucu çıktığı öğrenilen yangında sınıfa girmeye hazırlanan öğrenciler arasında kısa süreli panik yaşattı.

Yangın, Nazilli'nin merkez okullarından Beşeylül Ortaokulu C Blokta Özel Eğitim Sınıfında saat 08.10 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, öğrencilerin okula gelmeye başladığı ve okul bahçesinde bekledikleri sırada C Blokta buluna Özel Eğitim Sınıfında bulunan klima iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alev aldı. Kısa sürede tutuşan klimadan çıkan dumanların C bloku sarmasının ardından öğretmenler yangını itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında dumanı fark eden öğretmenlerin, öğrencileri uyararak C bloku tahliye etmesi öğrencilere zarar gelmesini engelledi. İlçenin en eski okulları arasında bulunan, elektrik tesisatının da eski olmasından kaynaklandığı iddia edilen eski binada eğitim gören öğrenciler sınıflara alınmazken, C blokta eğitim 1 günlüğüne tatil edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıktığı sınıfta yaptığı ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

