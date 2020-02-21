Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kreş atağı

Sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı çocuklara ve çalışan annelere kreş müjdesi verdi.

Efeler ilçesinde inşasına başlanan kreşler, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelere hizmet verecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde pek çok bölgeye yeni kreşler kazandıracaklarını duyurdu.

“Geleceğimize yatırım yapıyoruz” sloganıyla harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde pek çok mahalleye kreş kazandırmak için kolları sıvadı. Efeler ilçesinde Adnan Menderes ve Girne Mahallesi’nde iki kreşin yapımına başladıklarını müjdeleyen belediye, Aydın’daki çocukların geleceğine yatırım yapmayı hedeflediklerini ve çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşleri hizmete açacaklarını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu şehrin çocukları yarınlarımızın umududur. Çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz. Hizmete açacağımız Avrupa standartlarındaki modern kreşlerimizde çocukların ilk eğitimini tamamen uygulamalı, bilimsel eğitim modelleriyle almalarını sağlayacağız” dedi. Kreşleri özellikle çalışmak zorunda olan ekonomik durumu iyi olmayan aileler için düşündüklerinin altını çizen Çerçioğlu, “Bu kreşleri hizmete açarken başka hedeflerimizde var. Özellikle ekonomik durumu olmayan ailelerin hizmet almasına öncelik vereceğiz. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca çalışan kadınlar, anneler, çocuklarını huzurla ve güvenle emanet edeceği kreşlerimiz sayesinde iş hayatına daha fazla adapte olabilecekler. Kreşlerimizi önümüzdeki eğitimöğretim yılına yetiştireceğiz“ diye konuştu.



Geniş bahçeleri ve üniteleriyle modern iki kreşi Aydın’a kazandıracaklarını belirten Başkan Çerçioğlu “Ailelerden de gelen talepleri değerlendirerek iki mahallemize kreş kazandırıyoruz. Bundan sonra da yeni kreşler inşa etmeyi planlıyoruz. Aydın’a yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.



Adnan Menderes Mahallesi ve Girne Mahallesi’nde yapılan kreşlerden toplam 120 öğrenci yararlanacak. Adnan Menderes Mahallesi’nde 2 bin 40 metrekare üzerindeki arsada 400 metrekare olarak inşa edilecek olan kreşte 4 derslik yer alacak. Girne Mahallesi’nde 740 metrekare arsa üzerine inşa edilecek kreşin kullanım alanı ise 240 metrekare olacak.

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